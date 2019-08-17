Маркизио ведёт переговоры с итальянским клубом
Полузащитник Клаудио Маркизио может стать игроком "Брешии", сообщает итальянская пресса.
Стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве и пока не могут согласовать финансовые детали контракта.
33-летний футболист хочет зарабатывать 2,5-3 миллиона евро за сезон, а клуб предлагает только 1 миллион в год, зато с многочисленными бонусами.
Напомним, что в начале июля Маркизио покинул "Зенит" и сейчас является свободным агентом.
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