Маркизио верит в победу "Ювентуса" над "Реалом"
Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио считает, что его команда еще может выйти в полуфинал Лиги Чемпионов, несмотря на поражение от "Реала" (0:3) в первом матче 1/4 финала.
"Нам будет очень сложно отыграться, но мы сделаем для этого все возможное. Ошибаются те люди, которые считают, что у нас нет шансов. И так точно не думает никто в команде", - написал в своем твиттере Маркизио.
Ответный матч между "Реалом" и "Ювентусом" состоится в Мадриде 11 апреля.
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