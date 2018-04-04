Маркизио верит в победу "Ювентуса" над "Реалом"

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Маркизио верит в победу "Ювентуса" над "Реалом"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио считает, что его команда еще может выйти в полуфинал Лиги Чемпионов, несмотря на поражение от "Реала" (0:3) в первом матче 1/4 финала.

"Нам будет очень сложно отыграться, но мы сделаем для этого все возможное. Ошибаются те люди, которые считают, что у нас нет шансов. И так точно не думает никто в команде", - написал в своем твиттере Маркизио.

Ответный матч между "Реалом" и "Ювентусом" состоится в Мадриде 11 апреля.

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