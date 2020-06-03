Маркизио восхитился физической формой Роналду

Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио высказался по поводу нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.

"До того, как Роналду перешёл в "Ювентус", мы много раз пересекались. Он всегда доставлял нам неприятности. И он по-прежнему хорош. Меня поражает его желание поддерживать свою форму на топ-уровне. Он много работает и остается в числе лучших. Надеюсь, он не уйдет из "Ювенутса". Он взял на себя ответственность за клуб", - цитирует Маркизио Tuttosport.

35-летний футболист играет в Серии А с 2018 года. В этом сезоне он забил 21 гол и сделал 3 ассиста.

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