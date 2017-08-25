Маркизио выбыл из строя примерно на месяц



Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио не поможет команде в течение трех-четырех недель, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисту необходимо пройти курс специальной терапии левого колена, которое он травмировал в прошлом году.

Таким образом, хавбек вернется в строй не раньше конца сентября.

Ранее сообщалось, что 31-летний Маркизио может перейти в "Милан".

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