Маркизио высказался о петиции с требованием переиграть финал Евро-2020

Теги чемпионат европыклаудио маркизиоиталия

Маркизио высказался о петиции с требованием переиграть финал Евро-2020Фото: инстаграм Маркизио/Автор неизвестен

Бывший хавбек "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о петиции с требованием переиграть матч финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

"Прошу прощения, а где я могу подписать петицию о переигровке финала Евро-2020 Италия — Англия? Мы выиграем ещё тысячу раз", — написал Маркизио у себя в твиттере.

Напомним, что сборная Италии 11 июля выиграла сборную Англии в финале чемпионата Европы. Основное время матча завершилось с ничейным счетом 1:1, а в серии пенальти итальянцы победили со счетом 3:2.

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