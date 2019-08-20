Маркизио высказался о решении "Зенита" расторгнуть с ним контракт

Итальянский хавбек Клаудио Маркизио прокомментировал свой уход из питерского "Зенита".

Напомним, что 1 июля "сине-бело-голубые" объявили о расторжении контракта с 33-летним футболистом.

"Я знал, что из-за операции потеряю много времени, поэтому расторжение контракта с "Зенитом" было лучшим решением для всех", - цитирует Маркизио Football Italia.

Напомним, что игрок провёл в "Зените" один сезон, сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

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