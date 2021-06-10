Маркизио высказался о сборной России

Фото: инстаграм Маркизио/Автор неизвестен

Экс-футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио оценил уровень сборной России перед Евро-2020.

– У вас хорошая команда, где играет мой друг Дзюба. Лучший капитан!

– Ваш прогноз на Евро?

– Думаю, первое место займет Франция, а далее – кто-то из таких команд, как: Италия, Англия, Испания, Португалия и Германия.

– Почему итальянцы не готовы выиграть?

– Потому что это новая команда, а у Франции есть большие игроки, победившие на ЧМ-2018. Думаю, Франция – лучшая команда на этом Евро, – сказал Маркизио.

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