Маркизио высказался о вылете "Ювентуса" из Лиги Чемпионов

Хавбек питерского "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал вылет своего бывшего клуба "Ювентуса" из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" уступила "Аяксу" на стадии 1/4 финала турнира.

"В "Ювентусе" были большие надежды на Лигу Чемпионов. В клубе все думали, что с приходом Роналду получили то, чего ранее им не хватало для победы в турнире. Прошлым летом всё вращалось вокруг перехода Роналду. Благодаря ему вырос уровень каждого игрока "Ювентуса". Он придал им уверенности. Но даже такой великий чемпион не может гарантировать трофеи. Иначе Роналду и Месси делили бы между собой победы в Лиге Чемпионов в последние 10-15 лет", - цитирует Маркизио Corriere della Sera.

Стоит отметить, что 33-летний итальянец является воспитанником "Ювентуса", за основную команду выступал с 2006 по 2018 год.

Также напомним, что "бьянконери" не выигрывали ЛЧ с 1996 года.

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