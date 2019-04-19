Маркизио высказался о вылете "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
Хавбек питерского "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал вылет своего бывшего клуба "Ювентуса" из Лиги Чемпионов.
Напомним, что "старая синьора" уступила "Аяксу" на стадии 1/4 финала турнира.
"В "Ювентусе" были большие надежды на Лигу Чемпионов. В клубе все думали, что с приходом Роналду получили то, чего ранее им не хватало для победы в турнире. Прошлым летом всё вращалось вокруг перехода Роналду. Благодаря ему вырос уровень каждого игрока "Ювентуса". Он придал им уверенности. Но даже такой великий чемпион не может гарантировать трофеи. Иначе Роналду и Месси делили бы между собой победы в Лиге Чемпионов в последние 10-15 лет", - цитирует Маркизио Corriere della Sera.
Стоит отметить, что 33-летний итальянец является воспитанником "Ювентуса", за основную команду выступал с 2006 по 2018 год.
Также напомним, что "бьянконери" не выигрывали ЛЧ с 1996 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11