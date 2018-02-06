Маркизио: "Я не буду играть за другой итальянский клуб, кроме "Ювентуса"



Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио заявил, что не пойдет в другой итальянский клуб.

"О своем будущем я могу сказать лишь одно - со мной все в порядке и я хочу помочь команде. Это все, о чем я думаю. У меня контракт с "Юве", но в футболе ничего нельзя сказать заранее. Но, если что-то и случится, то я не буду играть за другой итальянский клуб, кроме "Ювентуса", - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

В этом сезоне 32-летний Маркизио провел за "Ювентус" 12 матчей и отдал 2 голевых паса.

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