Маркизио: "Я не буду играть за другой итальянский клуб, кроме "Ювентуса"

Теги ювентусклаудио маркизио

Маркизио: "Я не буду играть за другой итальянский клуб, кроме "Ювентуса"
Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио заявил, что не пойдет в другой итальянский клуб.

"О своем будущем я могу сказать лишь одно - со мной все в порядке и я хочу помочь команде. Это все, о чем я думаю. У меня контракт с "Юве", но в футболе ничего нельзя сказать заранее. Но, если что-то и случится, то я не буду играть за другой итальянский клуб, кроме "Ювентуса", - приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

В этом сезоне 32-летний Маркизио провел за "Ювентус" 12 матчей и отдал 2 голевых паса.

Не пропустите: Дуглас Коста может не сыграть с "Фиорентиной". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов