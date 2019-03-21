Маркизио: "Я не перешел бы в другой итальянский клуб из "Ювентуса"
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что несколько лет назад у него было предложение из "Милана".
"Когда трансферное окно закрывалось, то я думал, что не покину "Ювентус". Но затем клуб разорвал со мной контракт. Мне было нелегко, но я решил продолжать карьеру. Сейчас мне кажется, что я мог бы пробиться в основу "Ювентуса", так как у них много травм в этом сезоне. Впрочем, я ни о чем не жалею. Мы с "Ювентусом" многое дали друг другу. Я доволен своей карьерой.
В течение моей карьеры меня дважды звали в "Милан". Также у меня было много предложений от других клубов Серии А. Но я бы никогда не перешел в другой итальянский клуб", - приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.
33-летний Маркизио выступал за "Ювентус" с 2005 по 2018 годы, провел за клуб 389 матчей во во всех турнирах, в которых он забил 37 голов и отдал 42 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11