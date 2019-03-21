Маркизио: "Я не перешел бы в другой итальянский клуб из "Ювентуса"



Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что несколько лет назад у него было предложение из "Милана".

"Когда трансферное окно закрывалось, то я думал, что не покину "Ювентус". Но затем клуб разорвал со мной контракт. Мне было нелегко, но я решил продолжать карьеру. Сейчас мне кажется, что я мог бы пробиться в основу "Ювентуса", так как у них много травм в этом сезоне. Впрочем, я ни о чем не жалею. Мы с "Ювентусом" многое дали друг другу. Я доволен своей карьерой.

В течение моей карьеры меня дважды звали в "Милан". Также у меня было много предложений от других клубов Серии А. Но я бы никогда не перешел в другой итальянский клуб", - приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

33-летний Маркизио выступал за "Ювентус" с 2005 по 2018 годы, провел за клуб 389 матчей во во всех турнирах, в которых он забил 37 голов и отдал 42 результативные передачи.

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