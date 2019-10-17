Маркизио ярко высказался о Москве

Экс-игрок "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио побывал в Москве. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

"Я с довольствием посетил этот чудесный город и погулял по его огромным улицам.

Меня всегда поражает красота и чистота российских улиц. Это так красива и требует малого, если начать с себя", - написал Маризио.

Напомним, 3 октября 33-летний итальянец объявил о завершении карьеры.

Футболист выступал в "Ювентусе" с 2006 по 2018 год, после чего перешел в петербургский "Зенит", в котором провел один сезон.

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