Маркизио ярко высказался о Москве

Теги клаудио маркизио

Маркизио ярко высказался о Москве

Экс-игрок "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио побывал в Москве. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

"Я с довольствием посетил этот чудесный город и погулял по его огромным улицам.

Меня всегда поражает красота и чистота российских улиц. Это так красива и требует малого, если начать с себя", - написал Маризио.

Напомним, 3 октября 33-летний итальянец объявил о завершении карьеры.

Футболист выступал в "Ювентусе" с 2006 по 2018 год, после чего перешел в петербургский "Зенит", в котором провел один сезон. 

А еще: "Зенит" интересуется хавбеком "Уфы"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

Марио Манджукич близок к переходу в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов