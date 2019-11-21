Маркизио ярко высказался об Иньесте

Бывший игрок "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио возмутился тем, что экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста ни разу не получал "Золотой мяч". Об этом сообщает Be Soccer.

"Иньеста - невероятный футболист. У нас с ним отличные отношения. Он никогда не выигрывал "Золотой мяч", и я не понимаю почему? У него три мозга: один в правой ноге, один в левой ноге и один в голове.

Он был смертельным оружием "Барселоны", - сказал Маркизио.

На данный момент Иньеста играет в японском "Виссел Кобе".

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