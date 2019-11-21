Маркизио ярко высказался об Иньесте
Бывший игрок "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио возмутился тем, что экс-игрок "Барселоны" Андрес Иньеста ни разу не получал "Золотой мяч". Об этом сообщает Be Soccer.
"Иньеста - невероятный футболист. У нас с ним отличные отношения. Он никогда не выигрывал "Золотой мяч", и я не понимаю почему? У него три мозга: один в правой ноге, один в левой ноге и один в голове.
Он был смертельным оружием "Барселоны", - сказал Маркизио.
На данный момент Иньеста играет в японском "Виссел Кобе".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6