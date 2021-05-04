Маркизио заразился коронавирусом
Фото инстаграм Клаудио Маркизио
Известный в прошлом итальянский футболист Клаудио Маркизио сдал положительный тест на COVID-19.
О заражении экс-полузащитника сообщила его супруга Роберта Синополи. По её словам, болезнь проходит бессимптомно.
Напомним, что 35-летний Маркизио повесил бутсы на гвоздь в октябре 2019 года.
Большую часть карьеры итальянец провёл в "Ювентусе", по одному сезону отыграл в составе "Зенита" и "Эмполи".
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|2
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|26
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17