Маркизио заразился коронавирусом

Фото инстаграм Клаудио Маркизио

Известный в прошлом итальянский футболист Клаудио Маркизио сдал положительный тест на COVID-19.

О заражении экс-полузащитника сообщила его супруга Роберта Синополи. По её словам, болезнь проходит бессимптомно.

Напомним, что 35-летний Маркизио повесил бутсы на гвоздь в октябре 2019 года.

Большую часть карьеры итальянец провёл в "Ювентусе", по одному сезону отыграл в составе "Зенита" и "Эмполи".

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