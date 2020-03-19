Маркизио заявил, что возвращение Погба в "Ювентус" было бы позитивным
Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио сказал, что хотел бы, чтобы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба снова выступал в туринском клубе. Об этом сообщает Tuttosport.
"Я говорил ему, что не нужно переезжать в Манчестер, если он действительно хочет поменять в клуб, ему лучше выбрать Испанию.
Поль возродится в среде, которую он любит больше всего", - сказал Маркизио.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" интересуется Погба, а "МЮ" готов снизить цену на футболиста.
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|1
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|2
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|26
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|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16