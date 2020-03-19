Маркизио заявил, что возвращение Погба в "Ювентус" было бы позитивным

Экс-игрок "Ювентуса" Клаудио Маркизио сказал, что хотел бы, чтобы полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба снова выступал в туринском клубе. Об этом сообщает Tuttosport.

"Я говорил ему, что не нужно переезжать в Манчестер, если он действительно хочет поменять в клуб, ему лучше выбрать Испанию.

Поль возродится в среде, которую он любит больше всего", - сказал Маркизио.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" интересуется Погба, а "МЮ" готов снизить цену на футболиста.

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