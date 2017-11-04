Маркизио жалуется на свое положение в "Ювентусе"

Хавбек "Ювентуса" Клаудио Маркизио жалуется на свое положение в команде.

Как сообщает Calciomercato, футболист считает, что получает мало игрового времени. В текущем сезоне игрок провел на поле 76 минут.

Напомним, что на старте сезона у Маркизио была травма.

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