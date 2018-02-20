Маркизио зовут в МЛС

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Маркизио зовут в МЛС
Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио может покинуть клуб, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист задумался о смене клуба, так как не всегда попадает в основной состав "Юве". Интерес к хавбек проявляют клубы американской лиги МЛС.

В этом сезоне 32-летний Маркизио провел за "Ювентус" 13 матчей и отдал 2 голевых паса. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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