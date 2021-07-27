Марко Арнаутович близок к переходу в "Болонью"
Фото: инстаграм Арнаутовича/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Николо Скира, форвард сборной Австрии Марко Арнаутович прилетел в Болонью, чтобы подписать соглашение с местным клубом, .
По информации источника, у нападающего осталось еще полгода контракта с китайским "Шанхай Портом", сумма трансфера составит три миллиона евро.
За время своего пребывания в Китае Арнаутович забил 20 голов в 39 играх.
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