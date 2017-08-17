Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет

Этой ночью Марко Асенсио забил очередной великолепный гол за мадридский "Реал", после чего практически каждый фанат клуба стал говорить о испанце как о приемнике Криштиану и как о будущем обладателе "Золотого Мяча". Правда сказать, такая реакция болельщиков выглядит довольно забавной. И забавна она не от того, что гипертрофирована и скоропостижна, а из-за того, что она пришла в голову миллионам фанатам клуба слишком поздно!

Весь прошлый сезон относительно состава мадридского гранда разворачивалась масса дискуссий. Говорили о соперничестве Бензема и Мораты, активно продвигалось мнение о том, что Иско гораздо лучше Бэйла, в то время как Лукаса Васкеса резко стали считать самым надежным фланговым форвардом, а истязание Хамеса Родригеса на скамейке для запасных и вовсе превратилось в тему года. Даже о Криштиану Роналду говорили часто и много, хотя его место в основе уж точно не могло поддаваться сомнению. Единственным атакующим игроком, которого практически никогда не упоминали, был Марко Асенсио.

Юный испанец попал в основу "Реала" по идеальной для клуба схеме. Команда купила молодого игрока, отдала его на год в аренду, после чего футболист вернулся в Мадрид уже с неким опытом за спиной. Самым ярким примером такой модели является Дани Карвахаль, который в одно время был продан в "Байер" с правом выкупа, а уже через год был возвращен в "Реал". Скорее всего, пример Марко Асенсио со временем будет считаться еще более успешным.

Асенсио мгновенно показал результат. На старте сезона, когда Криштиану еще отдыхал после Евро-2016, Марко регулярно выходил в основе и регулярно забивал. Более того, хавбек "Реала" отметился голами во всех своих дебютных матчах! Да, это кажется невероятным, но Марко забивал в первых же своих матчах Суперкубка УЕФА, Ла Лиги, Кубка Короля и Лиги Чемпионов. Но, дело не только в этом достижении, да и не в голах вовсе. Марко играл стабильно здорово. Именно это, кстати, и стало следствием того, что о нем не велось никаких дискуссий.

Зинедин Зидан давно дал ясно всем понять, что при здоровых Бензема, Бэйле и Роналду, играть в основе будут именно они. Поэтому, после возвращения последнего, Асенсио плотно засел на скамейке для запасных. В отличии от уже более взрослых Мораты, Иско и Хамеса, Марко еще не устал от постоянного пребывания на лавке, а потому спокойно тренировался и ждал тех немногочисленных шансов выйти на поле в футболке любимого клуба. Очень сложно вспомнить игру, когда испанец сыграл плохо или же был менее заметным, нежели его партнеры. Однако, как и Лукас Васкес, Марко оставался в тени BBC, а также игроков, которые постоянно ныли о малом количестве времени.

Переломным моментом для всей команды и Асенсио в частности стала концовка сезона. Именно тогда, когда Зидан решил играть двумя составами, Марко засиял в полной мере. Невероятно цепкий, умный и довольно быстрый хавбек стал лидером второго состава команды, хотя, опять таки, болельщики больше говорили о других исполнителях. Еще чуть позже Марко сумел приблизиться и к первой команде, демонстрируя результат в важнейших матчах.

На "Альянц Арене" именно Асенсио отдал голевую передачу на Криштиану Роналду, а в ответном матче Марко было доверено заменить Гарета Бэйла уже в средине первого тайма. Но, ключевой момент для Асенсио случился чуть позже. Каждый мечтает забить в финале Лиги Чемпионов. Марко удалось это уже в дебютном сезоне. Да, в ничего не решающий момент, да, в том матче был другой герой, однако для 21-летнего парня это было совершенно неважно.

Что касается голов Марко в матчах с "Барселоной", то да, они божественны. Но, об умениях Марко бить по воротам вам может рассказать и "Севилья", в чьи ворота год назад он положил не менее красивую "плюху". А помните тот гол в Кубке Испании, когда Асенсио чуть-ли не со своей штрафной добежал до ворот соперника и поразил их?

Марко Асенсио по всем прогнозам должен стать лучшим молодым футболистом следующего сезона в Европе. Испанца уже можно считать основным в команде и вполне возможно, что Зидан все-таки решиться наконец разбить трио BBC ради будущего команды. Зидан, кстати, принял невероятно разумную позицию. Француз по-прежнему ставит на звездных игроков в нападении, но при этом молодые испанцы уже во всю приблизились к основе, а прошедшее "Эль Класико" лишь яркое тому подтверждение.

Дмитрий Дженджеро

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