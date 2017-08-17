Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет

Теги марко асенсиореал мадрид

Марко Асенсио: идеальный путь на вершину или бриллиант "Реала", который уже сияет

Этой ночью Марко Асенсио забил очередной великолепный гол за мадридский "Реал", после чего практически каждый фанат клуба стал говорить о испанце как о приемнике Криштиану и как о будущем обладателе "Золотого Мяча". Правда сказать, такая реакция болельщиков выглядит довольно забавной. И забавна она не от того, что гипертрофирована и скоропостижна, а из-за того, что она пришла в голову миллионам фанатам клуба слишком поздно!

Весь прошлый сезон относительно состава мадридского гранда разворачивалась масса дискуссий. Говорили о соперничестве Бензема и Мораты, активно продвигалось мнение о том, что Иско гораздо лучше Бэйла, в то время как Лукаса Васкеса резко стали считать самым надежным фланговым форвардом, а истязание Хамеса Родригеса на скамейке для запасных и вовсе превратилось в тему года. Даже о Криштиану Роналду говорили часто и много, хотя его место в основе уж точно не могло поддаваться сомнению. Единственным атакующим игроком, которого практически никогда не упоминали, был Марко Асенсио.

Юный испанец попал в основу "Реала" по идеальной для клуба схеме. Команда купила молодого игрока, отдала его на год в аренду, после чего футболист вернулся в Мадрид уже с неким опытом за спиной. Самым ярким примером такой модели является Дани Карвахаль, который в одно время был продан в "Байер" с правом выкупа, а уже через год был возвращен в "Реал". Скорее всего, пример Марко Асенсио со временем будет считаться еще более успешным.

Асенсио мгновенно показал результат. На старте сезона, когда Криштиану еще отдыхал после Евро-2016, Марко регулярно выходил в основе и регулярно забивал. Более того, хавбек "Реала" отметился голами во всех своих дебютных матчах! Да, это кажется невероятным, но Марко забивал в первых же своих матчах Суперкубка УЕФА, Ла Лиги, Кубка Короля и Лиги Чемпионов. Но, дело не только в этом достижении, да и не в голах вовсе. Марко играл стабильно здорово. Именно это, кстати, и стало следствием того, что о нем не велось никаких дискуссий. 

Зинедин Зидан давно дал ясно всем понять, что при здоровых Бензема, Бэйле и Роналду, играть в основе будут именно они. Поэтому, после возвращения последнего, Асенсио плотно засел на скамейке для запасных. В отличии от уже более взрослых Мораты, Иско и Хамеса, Марко еще не устал от постоянного пребывания на лавке, а потому спокойно тренировался и ждал тех немногочисленных шансов выйти на поле в футболке любимого клуба. Очень сложно вспомнить игру, когда испанец сыграл плохо или же был менее заметным, нежели его партнеры. Однако, как и Лукас Васкес, Марко оставался в тени BBC, а также игроков, которые постоянно ныли о малом количестве времени. 

Переломным моментом для всей команды и Асенсио в частности стала концовка сезона. Именно тогда, когда Зидан решил играть двумя составами, Марко засиял в полной мере. Невероятно цепкий, умный и довольно быстрый хавбек стал лидером второго состава команды, хотя, опять таки, болельщики больше говорили о других исполнителях. Еще чуть позже Марко сумел приблизиться и к первой команде, демонстрируя результат в важнейших матчах.

На "Альянц Арене" именно Асенсио отдал голевую передачу на Криштиану Роналду, а в ответном матче Марко было доверено заменить Гарета Бэйла уже в средине первого тайма. Но, ключевой момент для Асенсио случился чуть позже. Каждый мечтает забить в финале Лиги Чемпионов. Марко удалось это уже в дебютном сезоне. Да, в ничего не решающий момент, да, в том матче был другой герой, однако для 21-летнего парня это было совершенно неважно.

Что касается голов Марко в матчах с "Барселоной", то да, они божественны. Но, об умениях Марко бить по воротам вам может рассказать и "Севилья", в чьи ворота год назад он положил не менее красивую "плюху". А помните тот гол в Кубке Испании, когда Асенсио чуть-ли не со своей штрафной добежал до ворот соперника и поразил их?

Марко Асенсио по всем прогнозам должен стать лучшим молодым футболистом следующего сезона в Европе. Испанца уже можно считать основным в команде и вполне возможно, что Зидан все-таки решиться наконец разбить трио BBC ради будущего команды. Зидан, кстати, принял невероятно разумную позицию. Француз по-прежнему ставит на звездных игроков в нападении, но при этом молодые испанцы уже во всю приблизились к основе, а прошедшее "Эль Класико" лишь яркое тому подтверждение. 

Дмитрий Дженджеро

Также не пропустите! ТУРНИР ПРОГНОЗОВ: АНОНС 2 ТУРА | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов