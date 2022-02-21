Марко Асенсио - один из фаворитов Флорентино Переса

Фото: инстаграм Асенсио\Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио близок к тому, чтобы продлить контракт с королевским клубом. Нынешнее соглашение испанца рассчитано до лета 2023 года.

Как сообщает издание AS, в руководстве "сливочных" видят в фигуре Асенсио важную часть будущего клуба и рассчитывают на то, что он останется.

По информации источника, Марко является одним из любимых футболистов президента "Реала" Флорентино Переса.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 20 матчах "Мадрида" в рамках Ла Лиги, в которых сумел отличиться 7 забитыми голами.

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