Марко Девич решил завершить карьеру

Известный украинский нападающий сербского происхождения Марко Девич принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с "Сабахом" истёк. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Прощальный матч хотел бы провести в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях", - заявил 36-летний футболист.

Девич большую часть карьеры провёл в харьковском "Металлисте". Также он известен по выступлениям за "Шахтёр", "Ростов" и "Рубин".

За сборную Украины форвард сыграл 35 матчей и забил 7 голов. В его активе четыре трофея.

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