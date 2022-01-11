Марко Николич не будет тренировать ЦСКА
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Сербский тренер Марко Николич не возглавит ЦСКА, сообщает Sportklub.rs.
По сведениям источника, стороны вели переговоры, которые не привели к успеху. Дальнейшие переговоры маловероятны. Скорее всего, тренером ЦСКА останется нынешний наставник Алексей Березуцкий.
Предыдущим клубом 42-летнего Николича был "Локомотив", который он возглавлял с 2020 по 2021 годы. Под его руководством "железнодорожники" становились обладателями Кубка России.
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