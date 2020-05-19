Марко Николич определил трансферные цели "Локомотива" на лето

Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич определился с трансферными целями клуба на лето, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По данным источника, российский клуб проявляет интерес к польскому защитнику СПАЛа Аркадиушу Реке и немецкому полузащитнику "Наполи" Амину Юнесу.

В нынешнем сезоне 26-летний Юнес провел за "Наполи" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 24-летнего Реки две голевые передачи в 19 поединках.

Не пропустите: Бенедикт Хеведес может покинуть "Локомотив". | http://soccernews.ru