Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"

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Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"

Новый главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что думает о составе команды, а также оценил стиль работы футболистов.

Ранее сообщалось, что московский клуб может покинуть 8 игроков.

"В команде собраны отличные игроки. Конечно, ситуации с контрактами у всех разные, но сейчас мы все оказались в новых для себя условиях и должны к ним адаптироваться. У всех будет возможность доказать свою важность в эти месяцы тренировками и играми. После этого уже состоятся открытые разговоры, и помимо моих мыслей очень важно будет мнение самих футболистов и руководства клуба", - сказал Николич в интервью Sport24.

Также специалист рассказал, что еще не успел пообщаться с игроками "Локо", так как находится на самоизоляции.

"У меня есть идеи, что нужно команде. Но я не тот тренер, кто пойдет в СМИ с яркими высказываниями о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть. В СМИ я скажу лишь о том, что мы должны быть профессиональны и конкурентоспособны", - отметил Николич.

Напомним, сербский специалист в московском клубе сменил Юрия Семина, который покинул команду 31 мая.

"Локомотив" после 22 туров РПЛ располагается на 2 месте.

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