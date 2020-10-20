Марко Николич высказался о сильных качествах "Зальцбурга" перед матчем ЛЧ
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что думает о команде "Зальцбург", с которой встретится в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Матч "Ред Булл Зальцбург" - "Локомотив" состоится 21 октября. Встреча пройдет в Зальцбурге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало матча в 19:55 по московскому времени.
"В футболе очень важен баланс. Нужно не допускать контратаки, работать над переходами и "стандартами". Футбол - улица с двухсторонним движением. "Зальцбург" - хорошая, быстрая команда, играющая в вертикальный футбол. Уверен, что завтрашний матч очень понравится болельщикам", - цитирует Николича "СЭ".
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