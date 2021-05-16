Марко Николич высказался о своем будущем

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что он не покинет московский клуб.

"У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер "Локомотива". Уверен, что так и будет, желание есть", — приводит слова Николича "Матч ТВ".

41-летний Николич возглавил "Локомотив" летом 2020 года. Под его руководством московский клуб завоевал Кубок России, а в Российской Премьер-Лиге занял третье место.

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