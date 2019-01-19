Марко Ройс дал болельщикам "Боруссии" важное обещание
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс дал болельщикам своей команды важное обещание.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 29-летний футболист заявил следующее: "Вы никогда не увидите меня в "Баварии". Обещаю".
Отметим, что Ройс является воспитанником "Боруссии", однако его талант не сразу заметили и футболист сначала поиграл за "Рот-Вайсс" и менхенгладбахскую "Боруссию".
Вернулся в стан "шмелей" вингер в 2012 году, с тех пор он забил 110 голов и сделал 69 ассистов в 228 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|18
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11