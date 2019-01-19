Марко Ройс дал болельщикам "Боруссии" важное обещание

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Марко Ройс дал болельщикам "Боруссии" важное обещание

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс дал болельщикам своей команды важное обещание.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 29-летний футболист заявил следующее: "Вы никогда не увидите меня в "Баварии". Обещаю".

Отметим, что Ройс является воспитанником "Боруссии", однако его талант не сразу заметили и футболист сначала поиграл за "Рот-Вайсс" и менхенгладбахскую "Боруссию".

Вернулся в стан "шмелей" вингер в 2012 году, с тех пор он забил 110 голов и сделал 69 ассистов в 228 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: "Боруссия" не хочет больше продавать своих игроков в "Баварию". | http://soccernews.ru

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