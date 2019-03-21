Марко Ройс получил приз лучшему игроку года в Германии

Сегодня, 20 марта, перед матчем сборных Германии и Сербии прошла церемония вручения игроку "Боруссии" Марко Ройсу приза лучшему немецкому футболисту в прошлом году.

Лучшего игрока выбирали по итогам голосования. 34 % было отдано Ройсу. Вторым стал защитник "Баварии" Йозуа Киммих, за которого отдали 31 %. Третьий - вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане.

Матч проходит в данную минуту на стадионе "Фольксваген Арена" (1:1).

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