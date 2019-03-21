Марко Ройс получил приз лучшему игроку года в Германии
Сегодня, 20 марта, перед матчем сборных Германии и Сербии прошла церемония вручения игроку "Боруссии" Марко Ройсу приза лучшему немецкому футболисту в прошлом году.
Лучшего игрока выбирали по итогам голосования. 34 % было отдано Ройсу. Вторым стал защитник "Баварии" Йозуа Киммих, за которого отдали 31 %. Третьий - вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане.
Матч проходит в данную минуту на стадионе "Фольксваген Арена" (1:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13