Марко Розе летом возглавит дортмундскую "Боруссию"
Главный тренер "Боруссии" Менхенгладбах Марко Розе летом возглавит дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт гладбахского клуба.
Специалист подпишет с дортмундским клубом долгосрочный контракт. На посту наставника "Боруссии" Розе заменит Эдина Терзича, который возглавил команду вместо уволенного Люсьена Фавра.
44-летний Розе возглавляет "Боруссию" из Менхенглабаха с 2019 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Чемпионов нынешнего сезона и сыграет с "Манчестер Сити". Ранее он тренировал "Локомотив" (Лейпциг) и "Ред Булл Зальцбург".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20