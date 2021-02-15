Главный тренер "Боруссии" Менхенгладбах Марко Розе летом возглавит дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт гладбахского клуба.

Специалист подпишет с дортмундским клубом долгосрочный контракт. На посту наставника "Боруссии" Розе заменит Эдина Терзича, который возглавил команду вместо уволенного Люсьена Фавра.

44-летний Розе возглавляет "Боруссию" из Менхенглабаха с 2019 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Чемпионов нынешнего сезона и сыграет с "Манчестер Сити". Ранее он тренировал "Локомотив" (Лейпциг) и "Ред Булл Зальцбург".

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