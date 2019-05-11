Марко Трабукки назвал главную ошибку Карреры в "Спартаке"
Агент Марко Трабукки на телеканале "Матч Премьер" заявил, что экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера допустил ошибку, когда стал прислушиваться к словам своего ассистента Рауля Рианчо.
"Каррера и Рианчо стали общаться с февраля 2018 года.
В конце сезона руководители клуба сказали, что им не нравится, как работают ассистенты главного тренера и советовали их поменять. Однако Рианчо всех устраивал.
Сначала у них с Каррерой все хорошо складывалось, но потом он стал слишком часто слушать ассистента, в том числе по тактике. Я сказал Массимо, что это была его ошибка. Он стал слишком много слушать Рауля, а не решать сам, как делал раньше", - сказал Трабукки.
Напомним, Каррера покинул пост главного тренера московской команды осенью 2018 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рианчо.
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