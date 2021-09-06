Марко ван Бастен рассказал о проблемах Ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Ван де Бека/Автор неизвестен

Легендарный форвард сборной Голландии Марко ван Бастен поделился мнением о выступлениях Донни ван де Бека в "Манчестер Юнайтед".

"Переход в "Юнайтед" был не самым грамотным решением. Ты говоришь, что ведешь переговоры с "Реалом", переходишь в "Манчестер" – это слишком высокие ставки.

Ван де Бек не настолько хорош. Быть 10-ой в "Аяксе" куда проще, чем в Англии или Испании.

В Нидерландах тебе гораздо больше помогают, дают больше шансов, однако за границей этого нет", – сказал ван Бастен.

Напомним, что Ван де Бек перешел из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" в 2020 году за 40 миллионов евро, хотя до этого у игрока была полная договоренность с "Реалом", но из-за пандемии сделка сорвалась.

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