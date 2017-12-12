Маркос Алонсо лидирует в АПЛ по числу результативных действий среди защитников с 2016 года

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Маркос Алонсо лидирует в АПЛ по числу результативных действий среди защитников с 2016 года

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Челси" играет с "Хаддерсфилдом".

Голевым пасом в этом поединке защитник лондонского клуба Маркос Алонсо.

26-летний Алонсо выступает за "Челси" с 2016 года и с момента своего дебюта в Премьер-лиге, является лидером среди защитников по числу результативных действий (9 голов и 4 результативные передачи).

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