Маркос Алонсо лидирует в АПЛ по числу результативных действий среди защитников с 2016 года
В матче 17-го тура чемпионата Англии "Челси" играет с "Хаддерсфилдом".
Голевым пасом в этом поединке защитник лондонского клуба Маркос Алонсо.
26-летний Алонсо выступает за "Челси" с 2016 года и с момента своего дебюта в Премьер-лиге, является лидером среди защитников по числу результативных действий (9 голов и 4 результативные передачи).
Не пропустите: Виллиан поучаствовал в четырех голах "Челси" в последних четырех матчах в основе. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Интер" может арендовать Мхитаряна и отдать Мариу "Манчестер Юнайтед"
-
"Ньюкасл" будет продан бизнесвумен Аманде Стейвли
-
"Зенит" объявил, что обошел по средней посещаемости "Челси" и "Ювентус"
-
Состав "Реала" является самым дорогим среди участников плей-офф Лиги Чемпионов
-
LFP не обнаружила у ПСЖ финансовых нарушений
-
Хакими, Иско и Роналду сыграют в основе "Реала" в матче с "Аль-Джазирой"
-
Гулам: "Я никогда не думал об уходе из "Наполи"
-
Обамеянг хочет продать свой суперкар за 330 тысяч долларов
-
Журналист Эду Агирре: "Роналду взбешен интересом "Реала" к Неймару"
-
Батистута: "Порой я просил врачей ампутировать мои ноги"
-
Фарфан: "Я показываю такие хорошие результаты благодаря "Локомотиву"
-
"Бетис" и "Валенсия" интересуются Старриджем
-
Ляказетт: "Арсенал" может стать чемпионом только чудом"
-
"Реал" хочет купить Куртуа
-
"Арсенал" может продать Озила в "Барселону"
-
Экс-игрок сборной Франции Рош сравнил ПСЖ и "Реал"
-
Гасперини - лучший тренер Италии в 2017 году
-
Батистута считает, что Месси сможет принять участие в ЧМ-2022
-
"Челси" готовит предложение по форварду "Селтика"
-
Форвард "Барселоны" может вернуться в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11