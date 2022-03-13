Маркос Алонсо может перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Маркоса Алонсо\Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Челси" Маркосу Алонсо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, тренерский штаб каталонского клуба намерен летом усилить левый фланг обороны и Алонсо является одних из вариантов. Кроме того, испанец может досрочно расторгнуть контракт с "Челси" из-за санкций, наложенных на владельца клуба Романа Абрамовича.

В нынешнем сезоне 33-летний Алонсо провел за "Челси" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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