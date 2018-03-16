Маркос Алонсо назвал цели "Челси" на конец сезона

Защитник "Челси" Маркос Алонсо назвал цели клуба на остаток сезона.

"На данный момент мы ставим перед собой цель выиграть Кубок Англии и завершить сезон в первой четверке. Это будет сложно сделать, но нужно постараться. Мы будем бороться до последнего" - приводят слова Алонсо английские СМИ.

Напомним, что ранее "Челси" вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

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