Маркос Алонсо не боится конкуренции с Алексом Сандро

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Маркос Алонсо не боится конкуренции с Алексом Сандро

Защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что его не пугает конкуренция с Алексом Сандро, которого лондонский клуб пытается купить у "Ювентуса".

"Это "Челси" - мы играем в четырёх турнирах в этом сезоне. Я буду продолжать тренироваться, совершенствоваться, делать всё для команды и продолжать борьбу" - цитирует 26-летнего испанца London Evening Standard.

В прошлом сезоне Алонсо сыграл за "Челси" 35 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи.

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