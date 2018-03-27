Маркос Алонсо: "Не рассматриваю возможность возвращения в "Реал"

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Маркос Алонсо: "Не рассматриваю возможность возвращения в "Реал"Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо исключил свое возвращение в мадридский "Реал", который проявляет к нему заинтересованность.

"Реал Мадрид"? Я не рассматривал возможность такого перехода, я просто стараюсь отдаваться максимально в играх за свою команду", - приводит слова 27-летнего бека "аристократов" Don Balon.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" готовит 150 миллионов евро на игрока "Реала". | soccernews.ru

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