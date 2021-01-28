Испанский защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо отказался переходить в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист хочет проявить себя после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Атлетико" и "Интер".

30-летний Алонсо является воспитанником "Реала". За "Челси" он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне испанец провел за клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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