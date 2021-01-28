Маркос Алонсо отказался переходить в "Барселону"
Испанский защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо отказался переходить в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболист хочет проявить себя после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Атлетико" и "Интер".
30-летний Алонсо является воспитанником "Реала". За "Челси" он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне испанец провел за клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: В руководстве "Барселоны" произошёл конфликт из-за трансфера Эрика Гарсии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Аякс" уверенно победил "Виллем II" в Эредивизии
-
"Атлетик" обыграл обидчика "Реала" в Кубке Испании
-
"Наполи" вышел в полуфинал Кубка Италии
-
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ
-
Почеттино ярко высказался о возможном трансфере Месси
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на воспитанника "Милана"
-
Тренер "Аякса" высказался о возможном уходе Промеса в "Спартак"
-
Бразильский хавбек прошел медосмотр для перехода в ЦСКА
-
Камавинга намерен продлить контракт с "Ренном". Игроком интересуется "Реал"
-
"Ювентус" подписал французского таланта
-
"Гранада" одержала яркую победу в Кубке Испании
-
Маркос Алонсо отказался переходить в "Барселону"
-
Гайч прошел медосмотр для перехода "Беневенто"
-
"Бетис" нацелился на вратаря сборной Украины
-
Бывший игрок "Спартака" Макеев перебрался в Узбекистан
-
Арбитр назначил в ворота "Сочи" странный пенальти, а затем заставил его перебить (видео)
-
Экс-форвард ЦСКА Витиньо может перейти в украинский клуб
-
Ибрагимович избежал наказания за конфликт с Лукаку
-
Аллегри подписал контракт с "Ромой"
-
Нобоа оценил шансы Кокорина заиграть в "Фиорентине"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18