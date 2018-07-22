Маркос Алонсо поделился мнением о работе с Сарри

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Маркос Алонсо поделился мнением о работе с Сарри

Защитник "Челси" Маркос Алонсо высказался о совместной работе с новым наставником Маурицио Сарри.

"Пока все идет хорошо. На мой взгляд, у него прекрасный стиль, мы учимся новому и стараемся как можно быстрее привыкнуть, чтобы быть готовыми к игре за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

Сарри нравится высокий прессинг, контроль мяча и контроль игры в целом. Больше похоже на испанский стиль футбола, но в нем есть и итальянские нотки" - приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

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