Маркос Алонсо получил трехматчевую дисквалификацию

Защитник "Челси" Маркос Алонсо пропустит три ближайших матча АПЛ.

Как сообщает ВВС, игрок получил трехматчевую дисквалификацию за грубый фол в игре против "Саутгемптона" (3:2). Таким образом, Алонсо не поможет "Челси" в сегодняшнем матче с "Бернли", а также пропустит игры с "Суонси" и "Ливерпулем".

Стоит отметить, что за данный фол арбитр не показал Алонсо даже желтую карточку.

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