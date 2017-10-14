Маркос Алонсо: "Прежде чем я закончу карьеру, хочу вернуться в Испанию"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что хочет завершить карьеру в Испании.

"Прежде чем я закончу карьеру, хочу вернуться в Испанию и поиграть в Примере, ведь у меня не было возможности провести там достаточно игрового времени. Но сейчас я очень счастлив в Лондоне и думаю только о субботнем матче против "Кристал Пэлас". Мне очень нравится АПЛ, в которой я получил возможность представлять "Челси" и выигрывать вместе с ним титулы" - приводит слова Алонсо Daily Star.

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