Маркос Алонсо согласен на переход в "Атлетико"

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Маркос Алонсо согласен на переход в "Атлетико"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо хочет продолжить карьеру в "Атлетико".

Как сообщает Marca, футболист недоволен непопаданием в стартовый состав на финал Лиги Европы против "Арсенала" (4:1). Он полагает, что сразу станет в "Атлетико" игроком основы, так как предстоящим летом клуб покинут Лукас Эрнандес и Филипе Луис.

Отмечается, что "Челси", скорее всего, не отпустит Алонсо, ведь "аристократы" не могут подписывать новичков в ближайшие два трансферных окна.

В минувшем сезоне Алонсо провел 39 игр, в которых отметился 4 голами и 9 ассистами.

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