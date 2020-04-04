Маркос Льоренте назвал собаку в честь стадиона "Ливерпуля", на котором он оформил дубль в ЛЧ

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Маркос Льоренте назвал собаку в честь стадиона "Ливерпуля", на котором он оформил дубль в ЛЧ

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте представил общественности свою новую собаку.

Фото домашнего питомца футболист выложил в сторис инстаграма, подписав его: "Энфилд наблюдает за окружающим миром".

Испанский хавбек не случайно назвал пса в честь стадиона "Ливерпуля". В середине марта Льоренте стал героем гостевого матча с "красными" в Лиге Чемпионов - он оформил дубль в овертаймах и помог "Атлетико" выйти в 1/4 финала.

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