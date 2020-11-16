Маркос Льоренте назвал своё любимое блюдо

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Маркос Льоренте назвал своё любимое блюдо

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте рассказал о своих предпочтениях в еде.

"Запретных продуктов для меня нет. Но есть некоторые, предназначенные для особых случаев. При этом о выпечке, фастфуде и конфетах нужно забыть. Информация, что я не ем мясо - это ложь. Я не вегетарианец. Я ем всё, кроме молочных и злаковых продуктов. А мясо, рыба, яйца, курица, картофель, батат, овощи есть в моём рационе.

Любимое блюдо? Яичница с бататом и иберийским хамоном", - цитирует испанского хавбека AS.

В текущем сезоне 25-летний Льоренте сыграл за "Атлетико" 10 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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