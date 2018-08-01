Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте озвучил намерения по своему будущему.

" Я всегда хотел остаться в "Реале". Я хочу расти с этим клубом и выигрывать трофеи ", - приводит слова 23-летнего хавбека королевского клуба Le 10 Sport.

В прошлом сезоне Льоренте сыграл за "Реал" 20 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru