Маркос Льоренте озвучил намерения по своему будущему

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Маркос Льоренте озвучил намерения по своему будущемуПолузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте озвучил намерения по своему будущему.

"Я всегда хотел остаться в "Реале". Я хочу расти с этим клубом и выигрывать трофеи", - приводит слова 23-летнего хавбека королевского клуба Le 10 Sport.

В прошлом сезоне Льоренте сыграл за "Реал" 20 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним,  "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru

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