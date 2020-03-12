Маркос Льоренте повторил достижение Роналду

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте стал вторым игроком в истории Лиги Чемпионов, которому удалось оформить дубль в овертаймах матча плей-офф.

Напомним, что 25-летний испанец дважды поразил ворота "Ливерпуля" во вчерашней ответной игре 1/8 финала ЛЧ.

Льоренте повторил достижение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, которое оставалось уникальным с 18 апреля 2017 года.

Тогда звёздный португалец в скандальном поединке забил два гола "Баварии".

Не пропустите: Облак установил личный рекорд по количеству сейвов. | http://soccernews.ru