Маркос Льоренте продемонстрировал отменную прыгучесть, на одной ноге покорив высоту более метра
Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте показал, как он с места и на одной ноге запрыгнул на высоту в 1 метр 5 сантиметров.
"105 сантиметров на одной ноге. Кто-то сможет выше?" - написал футболист на своей странице в Instagram, прикрепив видео прыжка.
25-летний Льоренте является воспитанником "Реала". Летом 2019 года он перешел в "Атлетико" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за мадридский клуб 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14