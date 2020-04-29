Маркос Льоренте продемонстрировал отменную прыгучесть, на одной ноге покорив высоту более метра

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Маркос Льоренте продемонстрировал отменную прыгучесть, на одной ноге покорив высоту более метра

Полузащитник мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте показал, как он с места и на одной ноге запрыгнул на высоту в 1 метр 5 сантиметров.

"105 сантиметров на одной ноге. Кто-то сможет выше?" - написал футболист на своей странице в Instagram, прикрепив видео прыжка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 cm a pata coja ‍♂️ ¿Alguien da más? #EverybodyJump

Публикация от Marcos Llorente (@marcosllorente)

25-летний Льоренте является воспитанником "Реала". Летом 2019 года он перешел в "Атлетико" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за мадридский клуб 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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