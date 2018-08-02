Маркос Льоренте: "Уход Роналду не сказался на "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте прокомментировал потерю клубом своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, отправившегося в туринский "Ювентус".

" Это его личное решение, которое он принимал сам. Мы уважаем его за все то, что он дал клубу. Он провел здесь девять невероятных лет. Его решение нужно уважать. Я считаю, что отсутствие Криштиану Роналду не сказалось на действиях команды в игре с "Манчестер Юнайтед". Это был всего лишь наш первый матч ", - цитирует 23-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Лопетеги определился с заменой для Роналду. | soccernews.ru