Маркос Льоренте: "Уход Роналду не сказался на "Реале"

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Маркос Льоренте: "Уход Роналду не сказался на "Реале"Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте прокомментировал потерю клубом своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, отправившегося в туринский "Ювентус".

"Это его личное решение, которое он принимал сам. Мы уважаем его за все то, что он дал клубу. Он провел здесь девять невероятных лет. Его решение нужно уважать. Я считаю, что отсутствие Криштиану Роналду не сказалось на действиях команды в игре с "Манчестер Юнайтед". Это был всего лишь наш первый матч", - цитирует 23-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним,  Лопетеги определился с заменой для Роналду. | soccernews.ru

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