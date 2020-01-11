Маркос Пиццелли объявил о завершении карьеры

Известный армянский футболист бразильского происхождения Маркос Пиццелли решил повесить бутсы на гвоздь.

Сообщается, что 35-летний полузащитник завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

Игрок получил травму на тренировке, которая требовала хирургического вмешательства, но от операции он отказался.

Пиццелли известен по выступлениям за российские клубы "Кубань" и "Краснодар". За сборную Армении он провёл 66 матчей и забил 11 голов.

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