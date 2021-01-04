Маркос Рохо согласовал контракт с "Бока Хуниорс"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо планирует вернуться в Аргентину.

Как заявляет в своем твиттере журналиста Мартин Аревало, интерес к 30-летнему бывшему игроку "Спартака" проявляет "Бока Хуниорс". Согласно информации источника, контракт будет рассчитан на три года.