Маркос Рохо согласовал контракт с "Бока Хуниорс"

Теги маркос рохоманчестер юнайтедтрансферы

Маркос Рохо согласовал контракт с "Бока Хуниорс"Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо планирует вернуться в Аргентину. 

Как заявляет в своем твиттере журналиста Мартин Аревало, интерес к 30-летнему бывшему игроку "Спартака" проявляет "Бока Хуниорс". Согласно информации источника, контракт будет рассчитан на три года.

Текущий контракт Рохо с "манкунианцами" рассчитан до лета этого года, однако у клуба есть опция продления еще на один сезон.

Читать также: "Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков в обмен на Погба | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Goal.com: Руководство "Челси" пока не приняло решения о будущем Лэмпарда

Goal.com: Руководство "Челси" пока не приняло решения о будущем Лэмпарда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов