Маркосом Льоренте интересуются три клуба

Полузащитником мадридского "Реала" Маркосом Льоренте интересуются сразу три клуба, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, видеть 22-летнего хавбека "сливочных" в своих рядах выразили желание "Малага", "Валенсия" и "Депортиво" из Ла-Коруньи. Однако своего одобрения уходу Льоренте из королевского клуба пока не дал главный тренер его команды Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Валенсией". | soccernews.ru