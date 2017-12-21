Маркосом Льоренте интересуются три клуба

Теги реал мадридмаркос льорентедепортиво ла-коруньямалагаваленсия

Маркосом Льоренте интересуются три клубаПолузащитником мадридского "Реала" Маркосом Льоренте интересуются сразу три клуба, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, видеть 22-летнего хавбека "сливочных" в своих рядах выразили желание "Малага", "Валенсия" и "Депортиво" из Ла-Коруньи. Однако своего одобрения уходу Льоренте из королевского клуба пока не дал главный тренер его команды Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Валенсией". | soccernews.ru

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