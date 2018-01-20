Марков рассказал, почему отказал "Зениту"

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Марков рассказал, почему отказал "Зениту"

Новичок московского "Динамо" Евгений Марков рассказал, почему отказал "Зениту", который также хотел купить его у "Тосно".

"А зачем мне сейчас идти в "Зенит"? Там есть нападающие. Их много, и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке. У меня хватает примеров игроков, которые переходили в "Зенит" и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в "Рубине". Оказался в Питере и многое потерял - в игровом тонусе и физических кондициях. Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель - играть, часто выходить на поле" - сказал Марков.

Напомним, что трансфер 23-летнего форварда обошёлся "Динамо" всего в 200 тысяч евро. | http://soccernews.ru

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